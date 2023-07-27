Erzurum'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Erzurum'da Osman Nuray idaresindeki panelvan ile Mahmut Çakar yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu Ayfer Nuray ve Arife Çakar yaralandı. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzurum'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osman Nuray idaresindeki 25 EN 616 plakalı panelvan, Palandöken ilçesindeki Gazino Kavşağı'nda Mahmut Çakar yönetimindeki 77 AN OO6 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki Ayfer Nuray ile Arife Çakar yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel