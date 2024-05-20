Erzurum'da makas atan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası
Erzurum'da trafik denetimleri sırasında makas atan bir otomobil sürücüsü tespit edildi. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 6 bin 439 lira para cezası kesildi.
Erzurum'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) yaptıkları trafik denetimlerinde bir otomobil sürücüsünün Erzurum-Çat kara yolunda makas atarak ilerlediğini ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Ekipler, trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına fazla şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.