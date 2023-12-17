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Erzurum'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi, Zincirleme Kaza Meydana Geldi

17 Aralık 2023 18:48 Güncelleme: 18:50 Abone Ol

Erzurum'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralının olmadığı kazada, polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ayrıca, kayganlaşan yokuşta belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.