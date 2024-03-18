Erzurum'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Ö'nün kullandığı 06 GL 289 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Artvin karayolu Karagöbek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların Tortum ilçesinde katıldıkları bir cenaze töreninden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.