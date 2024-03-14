Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün, Zülküf B. (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen eşi Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B'nin (20) Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne ve kızının cenazeleri yakınlarınca teslim alınarak Müftü Solakzade Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazeleri Erzurum Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.