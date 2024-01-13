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Erzurum'da doğal gaz zehirlenmesi sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde 80 yaşındaki Hacer Ağsakallı, doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler önlem aldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde doğal gazdan zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta 5 katlı binanın ilk katında yalnız yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ocağa ısınması için süt koydu.

Sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesiyle yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi.

Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri, binanın gazını keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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