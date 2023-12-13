Erzurum'da çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavgada bir çocuğu bıçaklayarak kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, kavga ettiği çocuğu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Caddesi'nde çıkan kavgada Y.E.Y'yi (16) bıçaklayarak kaçan M.B.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucunda M.B.D'yi olayda kullandığı suç aletiyle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.