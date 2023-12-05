Erzurum'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu, yaklaşık 2 bin ot balyası da yandı. Yangına itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Erzurum'da, çıkan yangında bir ev ile ahır kullanılmaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu, yaklaşık 2 bin ot balyası da yandı.

Yakutiye ilçesi Dumlu Mahallesi'nde yer alan Nurullah Bilici'ye (52) ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki evlere ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine mahalleye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye aracı ile 20 personelin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

Yangında Bilici'ye ait 1 ev ile Veli Abravci'nin 1 ahırı tamamen yandı, 2 evde ise hasar oluştu.

Yakutiye Belediyesi ekipleri ise kullanılamaz hale gelen ahırın çatısında yanan yaklaşık 2 bin balya otu kepçe ve kamyonlarla temizledi.

Evi yanan Bilici, AA muhabirine, yangının neden çıktığının henüz belli olmadığını söyledi.

Evinin yanmasından dolayı çok üzüldüğünü belirten Bilici, "Ahırda hayvanları yemlerken hanım geldi ve evin yandığını söyledi. Koşarak eve gidip hortumu takıp söndürmeye çalıştım ancak yeterli olmadı. Evin içerisi çok fazla dumanlıydı. Mecbur bırakıp çıktım ve itfaiyeyi aradım. " dedi.

Bilici, olay anında evde olan eşi ve oğlunun olaydan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.