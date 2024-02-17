Erzurum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Tartışma sonucunda çıkan kavgada, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve şüpheli yakalandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Muratpaşa Mahallesi 2.Vaniefendi Sokak'ta B.D. (15) ile B.S. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, B.D, pompalı tüfekle bacağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
B.D, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli B.S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.