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Erzurum'da bir dönercide çıkan yangın söndürüldü

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir iş merkezinin dönercisinin tezgahında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kimsenin yaralanmadığı ve iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.

Erzurum'da bir dönercide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bir iş merkezinin en alt katında bulunan dönercinin tezgahında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, havalandırma borusuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen ve kimsenin yaralanmadığı yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye İtfaiye Erzurum Olay Yaşam Güncel Haberler

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