Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir tır, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Gürcistan uyruklu J.K'nin (38) kullandığı BB 368 M plakalı tır, Erzurum-Tortum kara yolu Kemerli Kapı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, yakıt kaçağı olan ve parçaları çevreye dağılan tırın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.