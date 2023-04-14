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Erzurum'da Anne Cinayeti: Tutuklandı

Erzurum'da Anne Cinayeti: Tutuklandı

Güncel Haberler

Erzurum'da oğlu tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Serpil Köşebent'in cenazesi, Narmanlı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayın şüphelisi Ahmet Yavuz Köşebent, tutuklandı.

ANNE DEFNEDİLDİ

Erzurum'da oğlu Ahmet Yavuz Köşebent tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldüren 2 çocuk annesi Serpil Köşebent'in yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'ye getirildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Köşebent, Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Baba Nevzat Köşebent'in hastanedeki tedavisi devam ederken, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet Yavuz Köşebent, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Yavuz Erzurum Cami Güncel Haberler

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