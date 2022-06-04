Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Haberler

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Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Erzincan'da polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Erzincan'da polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 ila 31 mayıs tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 234,25 gram metamfetamin, 32,46 gram esrar, 3,11 gram sentetik cannabinoid (Bonzai), 2,01 gram afyon sakızı, 1 captagon ile 73 kök kenevir bitkisi, 882 adet uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı sentetik ecza olarak bilinen haplar ve 9 bin adet tütün dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 2 şüpheli hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek, 8 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve savcılık sonrası mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçlarından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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