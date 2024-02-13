Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması: 9 Maden Çalışanına Ulaşılamıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin "Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14: 30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır" açıklamasını yaptı.

"KAYMA SONUCUNDA İLK TESPİTLERE GÖRE 9 MADEN ÇALIŞANINA ULAŞILAMAMAKTADIR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14: 30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."