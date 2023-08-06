Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma yaparak bir tırın dorsesinde 64 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlere polisler tarafından su ve yiyecek ikram edildi.

Erzincan'da bir tırın dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma başlattı.

Ekipler, alınan istihbarat doğrultusunda Iğdır'dan İstanbul'a gitmekte olan Ahmad H. İdaresindeki 40 AA 891 plakalı İran uyruklu tırı, Erzincan-Erzurum kara yolunda durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, eşyaların arkasına gizlenmiş ve yurda yasa dışı yollarla girmiş 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Günlerdir kötü koşullarda seyahat ettikleri ve aç oldukları belirlenen yabancı uyruklulara, polisler su ve yiyecek ikram etti.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücü Ahmad H'nin polisteki işlemleri sürüyor.