Erzincan'da bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma açıldı - Haberler

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Erzincan'da bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma açıldı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma açıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İlçenin Çöpler köyünde faaliyet yürüten bir altın madeni işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddialar üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, iddiaları araştırmak üzere TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan soruşturma açtı.

Jandarma ekipleri soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yaptı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Erzincan Güncel Haberler

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