Erzincan'da 2 Şüpheli Uyuşturucuyla Yakalandı

Erzincan'da yapılan yol uygulamalarında, bir yolcu otobüsünde İran uyruklu 2 şüphelinin midelerinde toplamda 961,52 gr Afyon sakızı ve 961,46 gr esrar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Erzincan'da midelerinde 961,52 gr Afyon sakızı, 961,46 gr esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamalarında, Akyazı uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İran uyruklu J.P. (41) isimli şahsa alınan iç beden muayenesi kararına istinaden yapılan tomografi çekiminde mide ve bağırsak kısmında uyuşturucu olabileceği değerlendirilen çokça yabancı cismin olduğu görüldü. Yapılan tetkikler neticesinde J.P. isimli şahıstan 76 adet kapsül halinde 961,52 gr Afyon sakızı ele geçirildi.

Akyazı uygulama noktasında durdurulan başka bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İran uyruklu S.M. (33) isimli şahsın midesinde ise 85 adet kapsül halinde 961,46 gr reçine esrar ele geçirildi.

2 şüpheli TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçu dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN