Üye Girişi
Haberler

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle iftar yaptı

Güncelleme:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Altun, öğrencilerle sohbet ederek ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilk iftarı öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yaptı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerle sıraya girip yemeğini alan Altun, orucunu da öğrencilerle açtı.

Öğrencilerin masalarına giderek sohbet eden Altun, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Öğrencilerle bir arada bulunmaya önem verdiklerini aktaran Altun, "Ramazanda birliktelik bizler için çok önemli. Hep birlikte iftarlarda bir arada olmaktan mutluyuz. Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Ülke olarak ramazan ayı coşkuyla yaşadığımız bir dönemdir. Bu coşkunun her zaman artacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altun'a, iftarda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Erciyes Rektör Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı? Olay ne? İstanbul son anket sonuçları 2024! Ekrem İmamoğlu önde mi? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları! 13 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir… Kate Middleton photoshop'lu fotoğrafı hangisi? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 12 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trigliserid yüksekliği neden olur? Trigliserid belirtileri neler? 12 Mart İftar Vakitleri! Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri! Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta? 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler? Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title