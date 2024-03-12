ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle iftar yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilk iftarı öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yaptı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerle sıraya girip yemeğini alan Altun, orucunu da öğrencilerle açtı.

Öğrencilerin masalarına giderek sohbet eden Altun, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Öğrencilerle bir arada bulunmaya önem verdiklerini aktaran Altun, "Ramazanda birliktelik bizler için çok önemli. Hep birlikte iftarlarda bir arada olmaktan mutluyuz. Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Ülke olarak ramazan ayı coşkuyla yaşadığımız bir dönemdir. Bu coşkunun her zaman artacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altun'a, iftarda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit de eşlik etti.