Ermenistan, Türkiye ve Suriye'ye Kurtarma Ekipleri Gönderdi

ERİVAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Ermenistan, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere 56 kurtarma görevlisi gönderildiğini açıkladı.

ERİVAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Ermenistan, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere 56 kurtarma görevlisi gönderildiğini açıkladı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ekipten 27 kişinin Türkiye'ye, 29 kişinin ise Suriye'ye gönderildiği bildirildi.

Ermenistan medyasında çıkan haberlere göre, kurtarma ekibi Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştı ve çalışmalarına başladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türk halkına taziyelerini sunmuş ve dayanışma mesajını iletmişti.

Pazartesi günü meydana gelen ve Türkiye'nin 10 iliyle komşusu Suriye'de de etkili olan depremlerde şu ana kadar 15.000'den fazla kişi hayatını kaybetti 10 binlerce kişi yaralandı.