ERDOĞAN TEMMUZDA ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYIYLA ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİMİZİ DAHA DA RAHATLATACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Görüyorsunuz enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'ten önce yüzde 50'ye, ardından geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek. Bütün yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah temmuz ayında hem enflasyon farkını hem de refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımız ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağızö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Giresun'a geldi, valilik yanındaki alanda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkılarının sözleri düzenlenmiş yeni haline eşlik etti.

'14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak ben buna inanıyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi

Giresun, dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum ki Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese eyvallah liderinizi kurban etmezsiniz. Giresun, dün Yıldırım'ın, Fatih'in, Yavuz'un emanetini yere düşürmemiştir. İnanıyorum Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. İnanıyorum ki Giresun bugün de yeni mandacıları hüsrana uğratarak, emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacaktır. Giresun bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her engeli aşarız, her derdi çözeriz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil, bununla birlikte en az komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek, bize ve Cumhur İttifakı'na oy vermesini sağlamanız lazım. Aksi takdirde bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz, nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler var ya, işte onlar gelir yeniden bu ülkenin başına musallat olur. Sadece ülkemizi değil, milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ'cü hainler var ya işte onlar gelir, yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır.ö

'KANDİL'DEN BAY BAY KEMAL'E SELAM GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler var ya işte onlar gelir, bizi yeniden kendilerine bağımlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar. Gabar'da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine geçmişte olduğu gibi beton dökerler. Sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp, şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Kardeşlerim bunu yaptılar mı Diyarbakır'da şu anda cezaevinde olan Selo var ya Selo; oradaki Kürt kardeşlerimi sokağa döktü, arabalarla üzerlerinden geçtiler. Şimdi Bay Bay Kemal gelince 'onu çıkartacağız, Selo ne yaptı' diyor. Hale bak. Daha ne yapacak. 54 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Utanmadan sıkılmadan bizim Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Şimdi diyorlar ki; bunun suçu ne. Daha ne olacak Bay Bay Kemal. İşte bakın Kandil'den Bay Bay Kemal'e selam geliyor. Ne diyor desteğimiz onunla. Bu Kandil'dekiler Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum, Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı, alakası yok. Ama bunların dini, ezanı, kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı Ama Kürt kardeşlerim bu Kandildekiler bakıp da sakın yanlış yola gitmesinlerö dedi.

'KÜRT KARDEŞLERİMİ ÇOK ALDATTILAR'

'Van'a gideceğim. Van'daki konuşmamda da inşallah bunları orada işleyeceğim diyen Erdoğan, Çünkü Kürt kardeşlerimi çok aldattılar. Halen daha aldatıyorlar. Öyleyse bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız Savunma sanayindeki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Bütün çalışmaları akamete uğratacaklarmış. İşte görüyorsunuz; İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndaki ülkemizin adeta teknoloji vitrini haline gelen Teknofest'i hazmedebildiler mi Şimdi de aynı yeri Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlar. Sizin o Amerika'dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Dediler ki böyle böyle, biz Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Gel, yapın. Ne istiyorsanız sizlere bunu vereceğim, dedim. 15 yıl oldu gelmediler. Niye Yahu bunlar vatansever değil, bunlar milliyetperver değil, bunlar Türkiye'ye gelip de bu tür yatırımlara girmezler. Burada bu yatırımları yapan zaten ortada. İHA'ları, SİHA'ları yapanlar kim Baykar. Öbür tarafta Kızılelma'yı yapan kim Baykar. Akıncı'yı yapan kim Baykar. Bu milletin öz evlatlarıyla onları mukayese edemeyizö diye konuştu.

'ALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN'

Erdoğan, 'Ekonomide büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucunda kurduğumuz yerli ve milli modeli yıkıp, ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere'den Londra'da tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz Böyle bir şey olabilir mi Şimdi Giresun'a gelmiş. Bu kadar da böyle utanmazlık olmaz. Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Bugüne kadar neredeydiniz. Bugüne kadar niye vermediniz. Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz. Ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah 14 Mayıs'ta sizlerde bunlara fırsat vermeyeceksinizö dedi.

'BÜTÜN PAHALILIKLARI YİNE BİZ AŞARIZ'

Ülkede yaşanan pahalıkları yine kendilerinin aşacağını kaydeden Erdoğan, 'Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez ama eksiklerimiz de önümüzdeki dönemde aşılacaktır. Çarşıda, pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Görüyorsunuz, enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'ten önce yüzde 50'ye ardından geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek. Bütün yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah temmuz ayında hem enflasyon farkını hem de refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımız ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağızö ifadelerini kullandı.

'14 MAYIS'TA TÜRKİYE YÜZYILI ETRAFINDA KENETLENELİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin 21 yıllık süredeki hayata geçirdikleri proje ve eserlerin yer aldığı videoyu kalabalığa izletti. Video sonrasında konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları söyledi

'Bay Bay Kemal geçen buraya uğramış galiba. Kaç kişi vardı. Ama asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz. Tüm bunları başarmış bir hükümet olarak Allah'ın izniyle mevcut sıkıntıları yine biz gidereceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Şimdi buradan İYİ Partili, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum; Bay Bay Kemal'ın sizi, partinizi, genel başkanınızı, inandığınız ve savunduğunuz tüm değerleri böylesine pervasızca istiskal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz CHP içindeki gerçekten cumhuriyetçi gerçekten Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızı hasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini de biliyoruz. Bunun için diyoruz ki bizim davamız; ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşıma, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. 85 milyonun her birinin, bu dava içinde bu dava safında yeri vardır. Gelin ülkemizin, milletimizin evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim.ö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırım yaptıklarını da belirtti.

'YA ADAM HEP YALAN SÖYLEYİ NASIL UĞRAŞMAYAYIM'

Erdoğan, seçim beyannamelerinde yer alan hedeflerine ilişkin videoyu da kalabalığa izleterek, 'Eser ve hizmet siyaseti işte böyle yapılır. Şimdi bana diyorlar ya sen bu Bay Bay Kemal ile niye bu kadar uğraşıyorsun. ya adam hep yalan söylüyor nasıl uğraşmayayım. Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar. Geçen Giresun'a uğramış yalanı söylemiş gene. Aslında bizim bu zatın da masasındakilerin de şahıslarıyla bir derdimiz yok. Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyet ile. Bu zihniyet Cumhuriyetimizle hesaplaşmak isteyen zihniyettir. Bu zihniyet, Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan zihniyettir. Ne diyor terör örgütünün temsilcileri, 'yüzyıllık kazanımlarını değiştireceğiz' diyor. Bunlarla beraber yürüyor Bay Bay Kemal. O masadakiler de aynı. Bu zihniyet, milletimizin istiklaline, istikbaline olan bağlılığına, husumet besleyen zihniyettir. Bu zihniyet Kandil'de PKK, Pensilvanya'da FETÖ, Avrupa'da cinsiyetçi sapkın, Afrika'da sömürgeci, Orta Doğu'da işgalci, Asya'da fidyeci olarak karşımıza dikilen zihniyettir. Bu zihniyet, Kürt kardeşlerimizin bölücü örgütün maalesef tasallutu altına sokan zihniyettirö dedi.

'BİZ LGBT'Cİ DEĞİLİZ, BİZ LGBT'YE KARŞIYIZ'

'Cumhur İttifakı olarak biz LGBT'ye karşıyızö diyen Erdoğan şöyle devam etti

'Gençlerimizi değersiz, köksüz, şekilsiz kültür endüstrileri, kadınlarımızı kendilerini gibi metalaştıran küresel rüzgarların, velhasıl varlığımızın teminatı olan her bir toplum parçamızı aynı tuzağın içine çekmek isteyen kirli oyunun koçbaşıdır. Bize buna rıza göstermediğimiz, buna teslim olmadığımız, buna yol vermediğimiz için düşmanlar. Biz LGBT'ci değiliz, biz LGBT'ye karşıyız. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci. O masanın etrafında olanların LGBT'ye karşı olduğunu duydunuz mu Cumhur İttifakı olarak biz LGBT'ye karşıyız. Çünkü bizim için aile kutsaldır, ailemize laf ettirmeyiz. Eğer siyasetimizi, güvenliğimizi, ekonomimizi, beşeri kaynaklarımızı bu oyunu kuranların eline verseydik, emin olun şimdi hepsinin alkışını alırdık. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bize Allah yeter. Bize milletimizin sevgisi, desteği yeterö

'40 GÜNDE ELLERİYLE KALP YAPMAYI ÖĞRENDİLER'

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Erdoğan, 'Karşımızdakilerin durumu bu. Gerçi haklarını yemeyelim; hep birlikte uğraşıp, 40 günde elleriyle kalp yapmayı öğrendiler. Biz ise bırakınız 21 yılı, sadece son 40 günde ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımızı anlatmakla bitiremiyoruz. Karadeniz gazını mı sayalım, evlerinize gelen doğal gaz faturalarının altındaki notu gördünüz değil mi Bu ay doğal gaz tamamen ücretsiz. Londra'daki tefecilerden gelmiyor ha, Karadeniz'in doğal gazı bu. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek. Bu sevinci daha yaşamadan Gabar'daki petrol müjdemizi sizlerle paylaştık. Yıllık tüketimimizin onda birini tek başına karşılayan bu haber, sadece bir sahadaki keşiftirö dedi.

'DEPREMDE YIKILAN ŞEHİRLERİMİZİN İNŞASINA HIZLA DEVAM EDİYORUZ?

Savunma sanayindeki atımları anlatan Erdoğan, 'Savunma sanayinde Anadolu gemisinden KAAN, Hürkuş, Kızılelma, Akıncı, Anka 3, ATAK 2, Gökbey, Altay projelerinde geldiğimiz seviyelerin gururunu hep birlikte yaşadık. Son dönemde maruz kaldığımız en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin inşasına hızla devam ediyoruz. Bununla yetinmedik, yarısı bizden kampanyasıyla ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Yerli ve milli otomobilimiz Togg, artık yollarda. Ne kadar birileri değersizleştirmeye çalışsa da bu başarı, daha büyük projeler ve çalışmalar için hepimize güç verdi. Daha metroları, şehir hastanelerini, köprüleri, tünelleri hızlı tren hatlarını, diğer alanlardaki sayısız eseri, hizmeti, yatırımımı saymıyorum. Dün Trabzon'da Zigana Tüneli'nin açılışını yaptık. Bay Bay Kemal, yolun uğrarsa o güzellikleri bir gör. Sadece bu başlıklar dahi, bizimle karşımızdakilerin farkını göstermeye yeter de artar. Giresunlu uşaklar sandıkta ne yapacağını bilir. Ama bu yetmez. Her birinize de en az bir kişiye bu doğruları anlatıp, sandıkta bizim için oy kullanmasını sağlamanız gerekiyor. Ben sizlere güveniyorumö diyerek konuşmasını tamamladı.

Erdoğan, daha sonra Giresun AK Parti milletvekili adaylarını tek tek tanıtarak alandan ayrıldı.