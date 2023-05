ERDOĞAN 'PAZAR GÜNÜNE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ'

Erdoğan Biz bu CHP'ye, PKK'ya ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyiz (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'nin ardından Trakya'daki son mitingini Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenledi. Kırklareli'de 20 bin, Edirne'de 25 bin kişinin mitinge katıldığını belirten Erdoğan, Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün inşallah. Bugün Tekirdağ bir başka, bambaşka. Aldığım rakam 75 bin, bu ne demektir Pazar gününe gümbür gümbür geliyoruz. Biliyorsunuz buraya Kırklareli ve Edirne'den geldik. Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin, şimdi geldik burada patladı. Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatsın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin. Ne diyorlar 'Hoş geldin bea', 'AK Kadınlar Saray'a', 'Uzun adam ölümüne', '14 Mayıs gün say, Bay Bay Kemal bay bay'. Esasen Tekirdağ'a daha erken gelip yatırım tutarı 9 milyar lirayı bulunan yüzlerce eserin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk ancak nasip bugüneymiş. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete geniş bir yelpazedeki bu yatırımların şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip hem bu açılışları yapacak hem de size desteğiniz için teşekkürlerimizi sunacağız dedi.

'ÜLKENİN VE MİLLETİN KADERİ ÜZERİNE KUMAR OYNUYORLAR'

Hayatta her hatanın bir bedeli vardır. Ama sandıktaki hatanın bedelini kendimizle birlikte çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız diyen Erdoğan, Karşımızda kurulan kendi deyimleriyle, kumar masasının halini görüyorsunuz. Cumhuriyetle yaşıtım diyen CHP, cumhuriyetle hesaplaşma naraları atanlara, devleti teslim etmeye çalışıyor. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor. Şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla sağladığımız güvenliğimiz, terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Ülkemize bin bir emekle kazandırdığımız eserleri yıkmak, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara, peşkeş çekme sözü veriliyor. Ne diyor o güzel Tekirdağ türküsünde 'Bahçelerde börülce oynar gelin görümce'. Oynasınlar bakalım bir araya gelince. Bunlar da artık yedisi mi Dokuzu mu On biri mi Kaç taneyseler bir araya gelmişler. Ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Kendileri söylüyor; 'Ben diyor kumar masasında olmam.' Eee niye duruyorsun orada Madem niye duruyorsun. 'Biz noter masası da değiliz'. E niye oradasın Ne oldu Tekrar döndü dolaştı aynı masaya geldi. Oynasınlar bakalım. Milletim de bunlara 14 Mayıs'ta, sandıkta kendi oyununu oynayacak diye konuştu.

'FETÖ'CÜ TAKTİKLERLE, TAVİZİ VE İHANETİ ÖRTEMEZLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaset kumpaslarıyla kendilerine saldırıldığını belirterek, şunları söyledi Kaset kumpaslarıyla bize saldıranlara, partilerinin kapılarını da meclis kürsüsünü de sonuna kadar açanları şimdi bir telaş sarmış. Hepsi ağız birliği yapmışlar. Sürekli konuşuyorlar. Sabah akşam kırk dereden su getirerek bahane üretiyorlar. Ne için korkuyorlar Etekleri tutuşmuş vaziyette neyi gizlemeye çalışıyorlar Elbette biz de merak ediyoruz. Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden, ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle, tavizi ve ihaneti örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamurla, çamur siyasetiyle kapatamazlar. 17-25 Aralık benzeri operasyonlarla bu milleti sindiremezler. Sadece bu kadar da değil. Hayata geçirdiğimiz projeleri engelleyenler, şimdi endüstri bölgesi, uluslararası lojistik hattı gibi ağızlarına bile yakışmayan sözlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. İşin daha vahimi; bunlar ülkelerini de dünyayı da tanımadıkları için zaten yapılmış, zaten hayata geçirilmiş projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar. Bay Bay Kemal ve arkadaşlarını seçimden sonra milletimiz kendilerini mevcut yüklerinden kurtaracağı için salim kafayla ve geniş vakitte ülkeyi dolaşıp yapılan işleri görmeye davet ediyorum. Diğer pek çok projemiz gibi yıllardır Türkiye'den Çin'e giden yük trenlerini de rahat rahat seyrederler artık.

'BUNLARIN VAAT ETTİĞİ BAHAR, YALANCI BAHAR'

Bir çağrı yapmak istediğini söyleyen Erdoğan, Şimdi buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim; sizlerin yıllarca destek vererek yaşattığınız partinizin emperyalistlerin koç başı haline getirilmesine göz mü yumacaksınız Ey İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim; sizi milliyetçi söylemlerle çatısı altına bağıranların çağıranların PKK'sından, FETO'suna, kim terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki hain emellerinin perdesi haline getirilmesine rıza mı göstereceksiniz Ey HDP'ye oy veren vatandaşlarım; bu partinin yöneticilerinin, Kürt kardeşlerimizin iradesini küresel sapkınlık ve ihanet pazarında açık arttırmaya çıkarmasına razı mı olacaksınız Koalisyon masasındaki diğer partileri artık saymıyorum bile. Çünkü genel merkezlerindeki bir avuç muhteris yöneticisi dışında zaten tabanı kalmadı. Buradan aynı zamanda Bay Bay Kemal dışındaki cumhurbaşkanı adaylarına oy vermeyi düşünen kardeşlerime de seslenmek istiyorum; sizlerin ülkenin kaderini Bay Bay Kemal'in temsilcisi olduğu kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi beraberce ortaya koyalım. Baharın en güzel ayı Mayıs'tayız. Malum bir de yalancı bahar vardır. Hava ısınmış gibi olur, toprak uyanır, ağaçlar çiçek açar. Sonra birden soğuk kar bastırır. Bütün emekler boşa gider. İşte bunların vaat ettiği bahar, yalancı bahar. Arkasından ülkemizi tüm kazanımlarından, tüm iddialarından mahrum ederek, yeniden eski koalisyonlu, kavgalı, krizli günlere döndürecekler. Bizim 21 yıldır ülkemizde istikrar ve güven iklimini tesis etmek için ne mücadeleler verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın önünü kesmek için ne demediler ne yapmadılar ki İnsanları korkutmaktan tehdit etmeye, yalan ve iftira kampanyalarından darbecilere destek olmaya kadar her yolu denediler. Yaptığımız her eseri engellemeye kalktılar. Ülkemize kazandırdığımız yolları, köprüleri, tünelleri, tren hatlarını, limanları, sanayi bölgelerini, konut projelerini engellemek için uğraştılar ifadesini kullandı.

'BUGÜNE KADAR MİLLETE VERDİĞİ HİÇBİR SÖZÜ TUTMAMIŞ'

Tekirdağ'a yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, şunları söyledi Her zaman söylüyorum; Bay Bay Kemal'in hayalleri bizim bırakınız vizyonumuzu, yaptıklarımıza bile yetişmez. İnşallah Türkiye Yüzyılı'yla bu atılımları asıl hedeflerine beraberce ulaştıracağız. Öyleyse buradan şimdi Tekirdağ'dan öyle bir ses verin ki Balkanlar'dan, İstanbul'un öteki ucuna kadar duymayan kalmasın. Hazır mıyız 14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz 14 Mayıs'ta yıkım ve bölücülük peşinde koşanları sandığa gömüyor muyuz 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na bismillah diyor muyuz Hanımefendiler; 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz Gençler; 14 Mayıs'ta nitelikli istihdam, sessiz devrimlerle özgürlük, eşit şartlarda yarışta, adalet çabamıza sahip çıkıyor muyuz Tekirdağ böyle diyorsa inşallah 14 Mayıs'ta bu iş tamamdır. Rabb'im hepinizden razı olsun. Kardeşlerim biz Türkiye'yi sadece belirli bölgeleriyle, belirli şehirleriyle değil 81 vilayetin tamamıyla büyüttük, geliştirdik, kalkındırdık. AK Parti yapar, onlar bakar. Hiç kimse kusura bakmasın. Eser ve hizmet konusunda biz rakip tanımıyoruz. Bu iş öyle mutfak masasında aklına geleni söylemeye benzemez. Her şeyden önce aşk ister, adanmışlık ister, çalışmak ister, hazırlık ister, milletle hemhal olmak ister. Ülkeyi tanımak ister. Dünyayı bilmek ister. Tek bürokratik kariyeri SSK'yı batırmak, tek siyasi başarısı kaset kumpasıyla işbaşına gelmek, oradaki tek özelliği de girdiği her seçimi kaybetmek olan birisiyle bu işler olmaz. Bugüne kadar millete verdiği hiçbir sözü tutmamış olanların estirmeye çalıştıkları hava ancak Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası olur. O da milletimizi üşütür. Gerçi biz ona da çözüm bulduk. Biliyorsunuz Karadeniz gazını konutlarda bu ay tamamen ücretsiz yaptık. Yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimi kadarını faturadan düşüyoruz. 25 metreküp. Bak biz 'Londra'dan, 300 milyar dolar getireceğim' diye yalan yanlış laflar eden bu adama inşallah pazar günü hesabını soruyor muyuz Gabar'da bulduğumuz petrolü, yeni keşiflerle zenginleştirerek bu alanda da kendi ihtiyacımızı giderecek, daha yüksek oranda karşılar hale geleceğiz. ya biz çalışıyoruz, üretiyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde zaten Avrupa'da birinciyiz. Karapınar'da yaptığımız yatırımla bu alandaki gücümüzü daha da arttırdık. Savunma sanayinde sadece son birkaç ayda açıkladığımız projelerle önümüzdeki dönemde ülkemize onlarca milyar dolarlık yeni kazanç kapısı açtık. Organize sanayi bölgelerimiz harıl harıl çalışıyor. Salgınla birlikte bozulan küresel üretim ve dağıtım sisteminde ülkemiz giderek daha önemli bir konuma geliyor. Bu sayede istihdamı 31.5 milyona, ihracatı 255 milyar dolara çıkardık. Amacımız önümüzdeki dönemde istihdama 6 milyon ilave yapmak, ihracatımızı 400 milyar dolara yükseltmek. Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtuldukça yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla, kazancını katlayarak arttırdıkça ne olacak biliyor musunuz Ülkemizin kazancını milletimize aktaracağız. Çünkü geçtiğimiz 20 yılda Türkiye Yüzyılı atılımımız için gereken altyapıyı büyük ölçüde tamamladık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta, her alanda asırlık eksikleri tamamladık. Böylece önümüzdeki yıllardan itibaren her yıl yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kaynağı milletimizin refahını yükseltmek için kullanabileceğiz. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle ortaya çıkan hayat pahalılığının canımızı yaktığını biliyoruz. Bu konuda asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar pek çok adım attık. Yarın inşallah işçi sendikalarıyla, Çalışma Bakanlığımız olarak bir araya gelecek ve son durumu açıklayacağız. (DHA)