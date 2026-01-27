Erdoğan: Nijerya ile Ticaret Hedefimiz 5 Milyar Dolar, Enerjide İş Birliğini Güçlendireceğiz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Nijerya Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumundadır. Biz de bu alandaki potansiyeli, gerek yatırımlar gerek ticari boyutları itibarıyla değerlendirmek istiyoruz. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ikili ve heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Nijerya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefini teyit ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nijerya, bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahra Altı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde, Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayii alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. Hatırlayacaksınız, 2021'in Ekim ayında Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz iş birliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada, bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin refakat etmesi, bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir.

Evvela ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Malumunuz, Nijerya Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumundadır. Sayın Tinubu'nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli bir yer tutuyor. Biz de bu alandaki potansiyeli, gerek yatırımlar gerek ticari boyutları itibarıyla değerlendirmek istiyoruz. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz.

Değerli basın mensupları, Afrika'nın bilhassa Sahel bölgesinde filizlenen terör örgütleri maalesef tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ediyor. Sayın Tinubu'nun liderliğinde, terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca Nijeryalı yetkililerin, önde gelen savunma sanayii firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum. Son olarak, eğitim alanında iş birliği konusu önemli bir gündem maddesi olarak görüşmelerde yerini aldı. Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim iş birliği anlaşmasıyla da iş birliğimizin bahtiyar temelini daha da güçlendireceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, değerli kardeşim Bola Ahmed Tinubu'ya ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Buradan dost ve kardeş Nijerya halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum."

Tinubu: Birlikte refah kazanmayı konuştuk

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ise açıklamasında şunları kaydetti:

"Nijerya Federal Cumhuriyeti adına, Türkiye halkına ve hükümetine, varışımızdan bu yana bana ve heyetimize göstermiş olduğunuz misafirperverlik, açık yüreklilik ve sıcaklık için teşekkür etmek istiyorum. İş birliği yapmaya hazır olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. İki ülke için önemli olan hususları ele aldık. Ticaret, çifte vergilendirmenin önlenmesi ve bir takım engellerin ortadan kaldırılmasını konuştuk. Birlikte refah kazanmayı konuştuk. Birlikte kapsayıcı ekonomi kurmayı konuştuk. Özellikle de Afrika kıtası için gerekli olan barış ve istikrarı sağlamak için yapılabilecekleri ele aldık."