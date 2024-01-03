Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Erdek'te bir alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince araştırma ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlıların yanında kazıda kullanıldığı belirtilen 3 kürek, 2 fener, bir kazma ve bir tel fırça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.