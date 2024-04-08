Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Erciyes Üniversitesi, KAYSO ve Kayseri OSB Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Altun, mesajında, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan ayının ve bayramının her zaman sevgi ve hoşgörü kültürünün filizlenerek güçlenmesine vesile olduğunu belirten Altun, İslam alemi olarak mübarek ramazan ayını geride bırakarak bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci de Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Bayramlarda aile, akraba, öksüz ve yetimlerin her zamankinden daha fazla hatırlanması gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, bayramların dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden olduğunu dile getirdi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın ise bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların manevi duyguların coştuğu, sevgi, saygı ve kardeşlik hisleriyle yaşanan sevinçlere ortak olunduğu müstesna günler olduğuna dikkati çeken Yalçın, birlik ve beraberliklerini pekiştirdikleri, kardeşlik ve dostluğu en sıcak şekilde hissettikleri, manevi zenginliklerle dolu bir ramazan ayını daha idrak ederek bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Sanayi Odası Ramazan Bayramı Mehmet Yalçın Kayseri Erciyes Rektör OSB Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı neden final yapıyor? Yargı final bölümü ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 NİSAN | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul barajlarının yüzde kaçı dolu? Meral Akşener yeniden aday olacak mı? İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Bayram namazı saatleri! Bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri... 8 NİSAN dolar, euro ve altın ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Gram altın ne kadar? SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024! Güneş Tutulması saat kaçta? 8 NİSAN Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, etkileri neler? Gökhan Zeybek kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zeybek kaç yaşında, nereli? Gökhan Zeybek biyografisi! BAYRAM TATİLİ BANKALAR AÇIK MI? Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! Nuri Alço yaşıyor mu? Nuri Alço'ya ne oldu, son durumu ne? A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title