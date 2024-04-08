Erciyes Üniversitesi, KAYSO ve Kayseri OSB Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Altun, mesajında, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan ayının ve bayramının her zaman sevgi ve hoşgörü kültürünün filizlenerek güçlenmesine vesile olduğunu belirten Altun, İslam alemi olarak mübarek ramazan ayını geride bırakarak bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci de Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Bayramlarda aile, akraba, öksüz ve yetimlerin her zamankinden daha fazla hatırlanması gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, bayramların dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden olduğunu dile getirdi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın ise bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların manevi duyguların coştuğu, sevgi, saygı ve kardeşlik hisleriyle yaşanan sevinçlere ortak olunduğu müstesna günler olduğuna dikkati çeken Yalçın, birlik ve beraberliklerini pekiştirdikleri, kardeşlik ve dostluğu en sıcak şekilde hissettikleri, manevi zenginliklerle dolu bir ramazan ayını daha idrak ederek bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.