Üye Girişi
Haberler

Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star'ın 16 Mayıs tarihli bölümünde kimin elendiği merak ediliyor. Haftalık takımların kurulduğu hızlı eleme sisteminin başladığı yarışmada son iki eleme adayı belli oldu Peki, Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe?

Survivor eleme adayları çarşamba akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. Eleme potasında yer alan isimler merak edildi. Peki, Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıt bulduğu dün gece dokunulmazlık mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'ın 15 Mayıs tarihli 114. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödüllü dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı takım ipi göğüslerken; mavi takımda da Survivor 4. eleme adayı ada konseyinde belli oldu.

Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416

Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Atakan oldu. Böylece Atakan Survivor 3. eleme adayı seçildi.Survivor All Star'da haftanın diğer eleme adayları ise Özgür ve Aleyna olarak belirlenmişti.

İşte adaylar:

Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416

Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416

Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416

Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416

16 Mayıs Perşembe günü henüz yarışmalar sona ermedi.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Survivor All Star Televizyon Gündem Magazin Spor Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title