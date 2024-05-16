Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416

Survivor eleme adayları çarşamba akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. Eleme potasında yer alan isimler merak edildi. Peki, Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıt bulduğu dün gece dokunulmazlık mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'ın 15 Mayıs tarihli 114. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödüllü dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı takım ipi göğüslerken; mavi takımda da Survivor 4. eleme adayı ada konseyinde belli oldu.

Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Atakan oldu. Böylece Atakan Survivor 3. eleme adayı seçildi.Survivor All Star'da haftanın diğer eleme adayları ise Özgür ve Aleyna olarak belirlenmişti.

İşte adaylar:

16 Mayıs Perşembe günü henüz yarışmalar sona ermedi.