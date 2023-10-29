Erbil'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Irak'ın Erbil kentinde, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından resepsiyon verildi.

Irak'ın Erbil kentinde, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından resepsiyon verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin temsilcisi Sidad Barzani, IKBY yetkilileri, bölgedeki siyasi parti, diplomatik misyon ve Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Yakut, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye, cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün güçlü, demokratik ve modern bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türkler olarak milli bayramların heyecanını hissetmek ve kutlama amacıyla bir araya gelmenin tarifi imkansız duygular yaşattığını belirten Yakut, şunları söyledi;

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bizlere emanet eden kahramanlarımız ile Cumhuriyet tarihimiz boyunca vatan savunması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Yakut, IKBY'deki vatandaşların başarılarına, IKBY'nin kalkınma ve refahına yaptıkları katkılara şahit olmanın da ayrıca gurur verici olduğunu dile getirdi.

"Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız bugünde, köklü tarihi ve beşeri bağlarımız bulunan IKBY ile aramızdaki dostluğu da kutluyoruz." diyen Yakut, karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle, her iki taraf için daha iyi bir gelecek oluşturmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi de Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla IKBY Hükümeti adına Türk halkı ve hükümetini tebrik ederek, en içten dileklerini sunduğunu ifade etti.

Dizayi, IKBY ve Türkiye'nin ikili ilişkiler açısından birçok alanda bağlarını geliştirmede başarılı olduğunu da aktardı.

Türkiye'den gelen sanatçıların seslendirdiği şarkı ve dans gösterilerinin sergilendiği etkinlikte, Başkonsolos Yakut, IKBY Başkanı Barzani, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi ve KDP Başkanı Barzani'nin temsilcisi Sidad Barzani, Cumhuriyetin 100. yılı pastasını kesti.