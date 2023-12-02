TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1 hafif ticari araç 2'si kamyonet 1'i traktör ile tarım aletleri zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Erbaa'da çıkan yangında 4 araç ve tarım aletleri zarar gördü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1 hafif ticari araç 2'si kamyonet 1'i traktör ile tarım aletleri zarar gördü.

Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında İbrahim Şahin'in garajında 58 EH 931 plakalı hafif ticari araç alev aldı. Büyüyen alevler, yanındaki 2 kamyonet ve traktöre de sıçradı. İhbar üzerine adrese Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 araç ve tarım aletlerinde zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.