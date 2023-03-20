Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Hangi Baba? Enkaz Altındaki Evladının Yanına Depremin Üçüncü Gününde Giden Baba Mı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ‘Baba, bizi bunlara bırakma’ sözleri bizi ayakta tutuyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Soruyorum, hangi baba? Enkaz altındaki evladının yanına depremin üçüncü günüde giden mi? Hangi baba? Evladı kara kışta açıktayken çadır satmaya çalışan mı? Hangi baba? Evladını suyun, çamurun içine bırakan mı” diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ' Baba, bizi bunlara bırakma' sözleri bizi ayakta tutuyor" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Soruyorum, hangi baba? Enkaz altındaki evladının yanına depremin üçüncü günüde giden mi? Hangi baba? Evladı kara kışta açıktayken çadır satmaya çalışan mı? Hangi baba? Evladını suyun, çamurun içine bırakan mı" diye sordu.

Engin Özkoç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, balıkçıların yaşadığı sorunların giderilmesi için TBMM'de partilerin birlikte karar alacağını belirterek, "Onların sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını diliyorum" dedi.

Özkoç, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketine ilişkin, "Büyük ihmalin yarattığı acı tablo, dün helallik isteyenler, bugün baba rolüne soyunanlarla devam ediyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın Baba, bizi bunlara bırakma' sözleri bizi ayakta tutuyor" sözünü anımsatan Özkoç, "Soruyorum, hangi baba? Enkaz altındaki evladının yanına depremin üçüncü günüde giden mi? Hangi baba? Evladı kara kışta açıktayken çadır satmaya çalışan mı? Hangi baba? Evladını suyun, çamurun içine bırakan mı? Deprem bölgesindeki acı tablonun da selin yarattığı büyük tahribatın da bugün sokaklarımızdaki insanlarımızın açlığının, tüm acılarımızın sorumluluğu AK Parti iktidarı ve iktidarın başındaki kişiye aittir" dedi.

Engin Özkoç, Türkiye'nin kurtuluşa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "O isim, bugün grubumuzda resmiyet kazanacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin tüm insanları ve çocuklarının yüzünü güldürecek" diye konuştu.