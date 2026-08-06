Enez Limanı ve HES Protokolü Onaylandı

Edirne İl Genel Meclisinin ağustos ayı toplantısında, Enez Limanı Deniz Hudut Kapısı ile Meriç Nehri Arşimet Burgu Hidroelektrik Santrali Projesi'ne ilişkin kararlar kabul edildi.

Toplantıda, Enez ilçesi Gaziömerbey Mahallesi Trapez mevkisinde, liman sınırları içerisinde bulunan 5 bin 333 metrekarelik taşınmazın, "Enez Limanı Deniz Hudut Kapısı" olarak kullanılmak üzere Edirne İl Özel İdaresince 10 yıllığına kiralanması kararlaştırıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, limanın tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, gümrük hizmetlerinin başlatılabilmesi için taşınmazın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kiralanmasının talep edildiğini söyledi.

Projenin Enez'in yanı sıra Edirne'nin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Gegeoğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mecliste ayrıca Edirne İl Özel İdaresi ile Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi arasında, Meriç Nehri Arşimet Burgu Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında ortak hizmet protokolü imzalanması kabul edildi.

Gegeoğlu, Meriç Nehri üzerinde kurulması planlanan santralle yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasının, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Protokolün imzalanması için Edirne Valisi Yunus Sezer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci'ye yetki verildi.

Toplantıda ayrıca Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonunun Enez köylerindeki su altyapısına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ise Keşan'da son 5 yılda verilen tarımsal amaçlı yapı ruhsatlarına ilişkin raporları meclise sunuldu.

Kaynak: AA