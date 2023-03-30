Endonezya Otomotiv Endüstrileri Birliği: Nev Geliştirme Konusunda Çin ile Çalışmayı Umuyoruz

Endonezyalı bir otomobil endüstrisi lideri, Endonezya'da yeni enerjili araç üretimi için Çin ile birlikte çalışmaya ve Çin'in deneyimlerinden yararlanmaya yönelik arzusunu dile getirdi.

Endonezyalı bir otomobil endüstrisi lideri, Endonezya'da yeni enerjili araç üretimi için Çin ile birlikte çalışmaya ve Çin'in deneyimlerinden yararlanmaya yönelik arzusunu dile getirdi.

SES (İngilizce): KUKUH KUMARA, Endonezya Otomotiv Endüstrileri Birliği Genel Sekreteri:

"Endonezya'da net sıfır emisyon dediğimiz şeye ulaşmak için yol haritası mevcut. Alternatif olan, yeni enerjili araçlara sahip olmak. Bunlardan biri de elektrikli araçlar.

Mevcut teknolojiyi geliştirebiliriz ama aynı zamanda yeni teknolojiyi de benimsiyoruz. Çinli birkaç şirket var. Onlar bir süredir burada iş yapıyor ve bence burada yaptıklarında oldukça başarılı oldular. Endonezya'daki müşteriler tarafından kabul gördüler.

Bir kez daha belirtmekte fayda var, Endonezya büyük bir ülke, ASEAN içindeki en kalabalık ülke ve ASEAN'daki en büyük otomobil pazarı. Endonezya'yı yeni enerjili araçların üretiminde üs olarak kullanmak için Çin veya Çinli şirketlerle çalışabiliriz, ardından da bu üretim üssünü diğer ülkelere ihracat yapmakta kullanabiliriz.

Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi. Bu, Endonezya'nın Çin tarafından geliştirilmiş olanı öğrenip benzerini yapmaya çalışabileceği bir şey. Yeni enerjili veya elektrikli araçları geliştirdiler. Teşvik sağladılar. Kısa sürede dünyada en fazla sayıda elektrikli araç üreten ülke oldular. Şimdi başka ülkelere ihracat yapmaya başlıyorlar ve Endonezya da onlardan biri. Tabii ki Endonezya bu alanda Çin ile birlikte çalışmak istiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)