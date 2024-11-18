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Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan'dan 'G20 Liderler Zirvesi' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'G20 Liderler Zirvesi' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'G20 Liderler Zirvesi' mesajı

Emine Erdoğan'dan
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Eşinin arkasında dimdik duran tam bir Osmanlı hanımefendisi.. Şimdiki gençlere örnek bir anne

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyetini temsil eden çağdaş modern örnek şahsiyet zatı alileriyle iftihar ediyoruz

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