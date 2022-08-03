Elazığ gündem haberi... Elazığ'da 36 kök Hint keneviri ele geçirildi Elazığ haberleri: Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen operasyonda 36 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen operasyonda 36 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adreste kenevir ekimi yapıldığı bilgisine üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesi ile bodrumundaki bir varil içerisinde 36 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / İsmail Şen Kenevir Elazığ Güncel Haberler

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