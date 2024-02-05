Elazığ'da kızakla kayarken böyle çarpıştılar

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezinde kızakla kayan vatandaşların keyifli halleri ve gülümseten kazaları kameralara yansıdı.

Doğu Anadolu'da kış turizminin vazgeçilmez merkezlerinden olan Hazarbaba Kayak Merkezine çevre il ve ilçeden çok sayıda kişi geldi. Sivrice ilçesinde 2 bin 347 metre rakımlı Hazar Dağının eteklerinde Hazar Gölüne hakim manzarasıyla dikkat çeken kayak merkezi hafta sonu yoğunluk yaşadı. Özellikle kızakla kayan gençlerin keyifli halleri ve kayak anında yaşadıkları kazalar ise gülümsetti. Kameralara yansıyan görüntülerde gençler kızakla kayarken yaşadıkları küçük kazalar ise izleyenlerin tebessüm ettirdi.