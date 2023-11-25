Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da huzur ve güven uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da huzur ve güven uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 924 şahıs denetlenirken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aranan şahıslar yakalandı ve araçlara idari para cezası uygulandı.