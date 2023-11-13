Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Karakoçan ilçesi Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.A. idaresindeki 23 KC 185 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ