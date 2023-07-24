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Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu

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Elazığ- Bingöl Karayolu Karakoçan Yolçatı mevkiinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, yola çıkan ineğe çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, inek telef oldu. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıyor.

Elazığ'da seyir halinde olan hafif ticarin çarptığı inek telef oldu.
Olay Elazığ- Bingöl Karayolu Karakoçan Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç yola çıkan ineğe çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, inek telef oldu.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Bingöl Elazığ Güncel Haberler

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