Elazığ'da devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde bir şantiyede meydana gelen kaza sonucu devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elazığ'da devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede, Ö.T. idaresindeki kamyon devrildi.
Sürücü Ö.T, devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Ö.T, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.