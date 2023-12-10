Elazığ'da meydana gelen depremler sonucunda ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında, binanın 7. katı tek kolon üzerinde ayakta kaldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ'da depremin en ilginç görüntüsü: Büyük kısmı yıkılan binanın 7.katı ayakta kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra ağır hasar alan 7 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. Bina büyük oradan yıkılırken, binanın 7.katı tek kolon üzerinde ayakta kaldı.

Elazığ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Yakup Şevki Caddesinde bulunan 28 daireleri 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, 7.katı havada kaldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.