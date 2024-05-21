Elazığ'da 1. Eğitim Şenliği Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1. Eğitim Şenliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Keban 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte kermes düzenlendi, okul tanıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, şenlikte konuşma yaptı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle eğlence programları iptal edildi.

Programda ilahiler seslendirildi, öğrenciler folklor gösterisi sundu

Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, Keban Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gök, Keban'da 2023-2024 eğitim öğretim döneminde TÜBİTAK ve e-Twinning bilimsel etkinlikler kapsamında okullarda devam eden projelerde dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini verdi.

Katılımcılar daha sonra stantları gezdi.