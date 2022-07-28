EGM'den, 'Destan Yazanlar' paylaşımı
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' isimli şiiri, polis özel harekat (PÖH) ekiplerinin yer aldığı bir video ile paylaştı.
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' isimli şiiri, polis özel harekat (PÖH) ekiplerinin yer aldığı bir video ile paylaştı.
EGM'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' isimli şiire, PÖH ekiplerinin görüntüleri eşliğinde yer verildi. Yazdığı şiiri seslendiren Doğan'ın, şiiri, 'hendek' olayları sırasında öğrenci olduğu polis okulunda yazdığı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
EGM'nin paylaşımı
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel