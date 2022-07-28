EGM'den, 'Destan Yazanlar' paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EGM'den, 'Destan Yazanlar' paylaşımı

EGM'den, 'Destan Yazanlar' paylaşımı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' isimli şiiri, polis özel harekat (PÖH) ekiplerinin yer aldığı bir video ile paylaştı.

 - Güncelleme:

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' isimli şiiri, polis özel harekat (PÖH) ekiplerinin yer aldığı bir video ile paylaştı.

EGM'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' isimli şiire, PÖH ekiplerinin görüntüleri eşliğinde yer verildi. Yazdığı şiiri seslendiren Doğan'ın, şiiri, 'hendek' olayları sırasında öğrenci olduğu polis okulunda yazdığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

EGM'nin paylaşımı

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Destan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title