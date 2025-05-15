Ege Bölgesi'nde Motosikletli Polis Timleri Eğitimi Başladı

EGE Bölgesi'nde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde (Yunuslar) görev yapmak isteyen kursiyerler İzmir'de zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. 5 hafta süren eğitimin ardından başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alıp görev yerlerinde Yunus polisi olarak hizmet veriyor. Eğitmen polis memuru İbrahim Gençer, "Erkek adaylarda 1,75 kadın adaylarda ise 1,65 santimetre boy kriterimiz var. 35 yaş sınırı da kriterler arasında yer alıyor. Konuşma ve diksiyon da çok önemli. Çünkü bu kıyafetin iyi bir şekilde taşınması gerekiyor" dedi.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde (Yunuslar) görev yapmak isteyen Ege Bölgesi'nde görevli polis memurlarının eğitimleri, İzmir'de devam ediyor. 5 hafta sürecek olan Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nda eğitim gören 64 kursiyer, hem teorik hem de pratik birçok eğitime tabi tutuluyor. Spordan ileri sürüş tekniklerine kadar birçok alanda eğitim alan adaylardan başarılı olanlar, görev yaptıkları illerde Yunus polisi olarak görev yapmaya başlayacak.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nin kuruluşundan bu yana eğitmen olarak hizmet veren İbrahim Gençer, "Burası, Asayiş Daire Başkanlığı'nın kurs ile ilgili yaptığı planlama ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluruyla Ege Bölgesi'nin kurs merkezi. Kursiyerlerimizi burada 5 haftalık zorlu bir eğitime tabi tutuyoruz. Başarılı olan arkadaşlarımız sertifikalarını aldıktan sonra görevlerine başlıyor. Eğitimlerde motosikletin temel kurallarını, işleyişini, denge unsurlarını ve ileri sürüş tekniklerini öğretiyoruz. Bizler asayiş görevi yaptığımız için arkadaşlarımız son derece seri hareket etmeliler. Bu seriliği yakalamak adına da spor aktivitelerimiz de eğitimlerimiz arasında yer alıyor. Çünkü motosikleti kullanmak fiziki yeterlilik de gerektiriyor. O yüzden bu spor eğitimleri de oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

BOY VE YAŞ KRİTERİ VAR

Motosikletli Polis Timi'nde görev yapmak için gerekli olan kriterlerden de söz eden Gençer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkek adaylarda 1,75, kadın adaylarda ise 1,65 santimetre boy kriterimiz var. 35 yaş sınırı da kriterler arasında yer alıyor. Konuşma ve diksiyon da çok önemli. Çünkü bu kıyafetin iyi bir şekilde taşınması gerekiyor. Motosiklet kullanmak yetenekle ilgili bir şey. Biz burada yeteneği olan arkadaşları işliyoruz. İşledikten sonra ortaya o değeri çıkarmaya çalışıyoruz. Bu değeri yakalayanlar Yunus olmaya hak kazanıyor. Sertifikalarını alan arkadaşlar kendi illerinde müdürlerinin uygun görmeleri durumunda görevlerine başlıyorlar. Herkes kursu başarıyla geçemiyor."

'BU İŞİ SEVEREK VE GÖNÜLDEN YAPTIM'

Teknolojinin yakından takip edildiğine vurgu yapan Gençer, "1300CC motosikletlerimiz geldi. Teknolojinin her aşamalarından yararlanıyoruz. Kıyafetlerimiz sürekli güncelleniyor. Bizi en iyi şekilde rahat ettirecek şekilde dizayn ediliyor" dedi.

Gençer, 1993 yılından bu yana Yunus polisi yetiştirdiğini belirtip, emekliğe hak kazandığını ifade etti. Son kursiyerlerini yetiştirmenin hem gururunu hem de burukluğunu yaşadığını dile getiren Gençer, "Türkiye'nin ilk kurucu Yunuslarındanım. Kurulduktan sonra bu tarihe kadar eğitmenlik yaptım. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda eğitime katıldım. Eğitim verdiğim öğrencilerin sayısını inanın bilmiyorum. Çok gururluyum. Bu işi severek ve gönülden yaptım. Burası benim ailem. Bugün mesleğimin son günü. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Gençer'e verdiği hizmetler nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından plaket takdim edildi.