Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

ŞEHİT aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit yakınları mezarlara çiçekler ve Türk Bayrakları bıraktı, kabirlere su dökerek, etrafını temizledi.

Şehit annesi Neriman Taş, "Her bayram bizim için üzüntülü bayram. Bayramın ne zaman geldiğini, nasıl geçtiğini bile bilmiyoruz. Orucumuzu tutuyoruz ama bayramı bilmiyoruz. Oğlum ve yeğenim burada yatıyor. Oğlum 2009'da Siirt Eruh'ta şehit düştü. Allah bu acıyı kimseye göstermesin." ifadelerini kullandı. Şehit annesi Ayşe Kılıç ise, "Sabah kalktık, ilk işimiz onların evini burayı ziyaret etmek, buraya gelmek. Ne yapalım başka? Boynumuz bükük. Her bayram böyle buruk geçiyor" diye konuştu. Mezar başında dua eden Yavuz Kaya ise, "Bizim ailemizde şehit yok ama hepsi bizim şehidimiz. Her bayram düzenli olarak buraya geliyorum, Kuran-ı Kerim okuyup, dua ediyorum. Çocuklarımızı da yanımızda getiriyorum. Bu bayrak dalgalanıyorsa burada yatanlar sayesinde, unutmamamız lazım.Biz de elimizden geldiği kadar her bayram geliyoruz" şeklinde konuştu.