İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akalın, mesajında, Türk milletinin 30 Ağustos Zaferi ile bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

30 Ağustos'un milletin ordu ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Milletimiz bu destanla milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos zaferi aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir."

Akalın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, Edirnelilerin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

Keşan'daki stadın yenileme çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı Spor Salonu'ndaki yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Helvacıoğlu, spor salonunda düzenlenen toplantıda, salonun zemin yenileme işiyle ilgili ihalenin 7 Eylül'de yapılacağını söyledi.

Spor salonuna 16 ayda ikinci kez zemin yapıldığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden Helvacıoğlu, "Burada bir bilgi eksikliği var. İlk yapılan ihalede zemin yapılması işi yoktu. Çok kötü bir zemin vardı, boyadık, çizgilerini çizdik. Tribün, çatı, aydınlatma işi ihale içerisindeydi." dedi.

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç da 2020'de yapılan ihale kapsamında sentetik yüzeyli atletizm pisti, doğal ve sentetik futbol sahaları, tribün, basketbol ve tenis kortlarının yapıldığını dile getirdi.

Keşan Belediyesi kültür gezileri sürüyor

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İstanbul'a düzenlenen kültür gezileri devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye iletişim noktasında geziye katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Helvacıoğlu, vatandaşların kültür gezilerine ilgi gösterdiğini belirterek, 55 kişiyi daha gezilerin 5. turunda İstanbul Beykoz'a gönderdiklerini kaydetti.