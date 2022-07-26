Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, kurulum çalışmalarında son aşamaya gelinen Keşan Gıda İhtisas OSB ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Vali Kırbıyık, "Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulumunu ilçe ve bölge ekonomisine büyük katkı verecek, oldukça önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle kurulum sürecini en hızlı şekilde tamamlayıp faaliyete almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.