Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti

Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

 - Güncelleme:

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, kurulum çalışmalarında son aşamaya gelinen Keşan Gıda İhtisas OSB ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Vali Kırbıyık, "Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulumunu ilçe ve bölge ekonomisine büyük katkı verecek, oldukça önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle kurulum sürecini en hızlı şekilde tamamlayıp faaliyete almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Keşan OSB Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title