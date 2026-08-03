Edirne Tarım Müdürü Köse, İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı, Ankara Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığındaki toplantıya, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de katıldı.

Toplantıda, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar, üretim planlaması, kırsal kalkınma yatırım programları, tarımsal destekler, tarım sigortaları, krediler ve tarım sektörüne yönelik güncel uygulamalar ele alındı.

Ayrıca, 81 ilin tarım ve orman müdürleriyle yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, uygulamada karşılaşılan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de paylaşılırken, tarımsal üretimin planlı şekilde sürdürülmesi ve kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA