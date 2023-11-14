Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayınlanan "Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" konuları görüşüldü. Yürütülecek çalışmaları ilişkin planlama yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Nadi Aygen ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Besi hayvanları aşılandı

Süloğlu ilçesinde besi hayvanlarına yönelik aşılama uygulaması gerçekleştirildi.

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı sonbahar aşılama kampanyası kapsamında ilçede bulunan buzağıların aşıları yapıldı.

Müdürlüğe bağlı ekiplerce küpeleri takılan buzağılar kayıt altına alındı.

Ayrıca işletmelerin kayıtlarında da güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Havsa'da şiir okuma yarışması düzenlenecek

Havsa Belediyesi tarafından ilçenin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla şiir okuma yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Havsa'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla ödüllü şiir okuma yarışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Yarışmaya ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılım sağlayabileceği belirtilen açıklamada, "Öğrenciler şiirlerini okuduğu sırada video kaydına alarak videoyu Whatsapp üzerinden 05434333810 numarasına göndermelidir. Yarışmaya 21 Kasım'a kadar başvuru yapılabilir." ifadeleri kullanıldı.