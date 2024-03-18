Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan bir uygulama sonucunda yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Edirne otoban gişelerinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.