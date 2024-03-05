Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı. İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.