Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı. İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yargı Tutuklama Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MEB YENİ MÜFREDAT 2024 | Yeni müfredat nasıl olacak, konuları nedir? Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıflarda geçerli! Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi full HD bölüm izle! Bahar dizisi 4. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU | 8 bin mülakatsız personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR giriş e-devlet! ARDAHAN İFTAR VAKTİ | Ardahan iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KIRŞEHİR İFTAR VAKTİ | Kırşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Ahmet Yüce kimdir, kaç yaşında? Skoda CEO'su Ahmet Yüce nereli? KIRKLARELİ İFTAR VAKTİ | Kırklareli'nde iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KIRIKKALE İFTAR VAKTİ | Kırıkkale'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Kate Middleton'a ne oldu, nerede? Kate Middleton hastalığı nedir? KARS İFTAR VAKTİ | Kars'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KARAMAN İFTAR VAKTİ | Karaman'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KASTAMONU İFTAR VAKTİ | Kastamonu'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title