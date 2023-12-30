Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

EDİRNE'de, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kentin simgesi Selimiye Camisi ile tarihi köprüler sisle kaplandı.

Edirne'de iki gündür etkili olan sis bu sabah saatlerinden itibaren etkisini daha da artırdı.Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere Meriç Nehri üzerindeki Meriç ve Tunca köprüleri de sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Polis ekipleri, önemli noktalar ve yoğun olan yaya geçitlerinde önlem aldı