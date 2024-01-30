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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 45 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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